Die Verbund-Tochter Austrian Power Grid (APG) wird bis 2034 rund 9 Mrd. Euro in den Ausbau des Stromnetzes und der Übertragungskapazitäten investieren. Das gab der Netzbetreiber am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die installierte Leistung von 36.000 MW müsse, um die heimische Stromversorgung von insgesamt 80 TWh bis 2030 auf erneuerbare Energien umzustellen, auch beherrschbar sein. Ein entsprechendes Stromnetz sei daher notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.

Das Stromnetz ist derzeit nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. So fehle es zum Beispiel an Anschlusskapazitäten für Erneuerbare Energien. Schon jetzt müssten die Netzbetreiber ständig eingreifen, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Der so genannte Redispatchbedarf sei von 94 Millionen Euro im Vorjahr auf 125 Millionen Euro in diesem Jahr gestiegen. Das bedeutet, dass fallweise Wasser- oder Windkraftwerke abgeschaltet werden müssen, um eine Überlastung zu verhindern. Die mangelnde digitale Vernetzung der Akteure sei ebenso ein Problem wie eine fehlende Gesamtsystemplanung. Langwierige Genehmigungsverfahren würden den Umbau zusätzlich erschweren.