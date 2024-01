Mehr als verdoppelt hat der börsenotierte niederösterreichische Energieversorger EVN im Geschäftsjahr 2022/23 seinen Gewinn. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, stieg das Konzernergebnis von 209,6 Millionen auf 529,7 Millionen Euro. Dies sei vor allem auf Ergebniszuwächse in Südosteuropa, auf eine höhere Dividende der Verbund AG sowie auf positive Ergebnisbeiträge aus der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern zurückzuführen. Stark rückläufig war das Ergebnis im Energievertrieb.

Einen Verlust von 240 Millionen Euro hat der Energievertrieb, also das Geschäft mit den Kundinnen und Kunden, angehäuft. Wie EVN-Chef Stefan Szyszkowitz bei einer Pressekonferenz erklärte, sei dies auf die Preisverwerfungen bei Strom und Gas in den vergangenen zwei Jahren zurückzuführen. Trotz Preiserhöhungen konnte die EVN die gestiegenen Großhandelspreise nicht zur Gänze und nur verzögert an ihre Kunden weitergeben.



Unter anderem dank der Ökostromerzeugung konnte das operative Ergebnis gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Berichtszeitraum um 15,1 Prozent auf 869 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) von 331,6 auf 528,5 Millionen Euro. Auch das Finanzergebnis drehte mit 127,6 Millionen Euro ins Plus, nachdem es im Vorjahr noch bei minus 30,5 Millionen Euro gelegen hatte. Ausschlaggebend dafür war die mit 3,60 Euro je Aktie deutlich höhere Dividende der Verbund AG für das Geschäftsjahr 2022. Etwas schwächer entwickelten sich die Umsatzerlöse, die um 7,2 Prozent auf rund 3,77 Mrd. Euro zurückgingen.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 will der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 0,52 Euro je Aktie zuzüglich einer Sonderdividende von 0,62 Euro je Aktie, insgesamt also 1,14 Euro je Aktie, vorschlagen. Bis 2030 und darüber hinaus soll die Dividende mindestens 0,82 Euro pro Aktie betragen, so die EVN in ihrer Aussendung. Für das Geschäftsjahr 2023/24 strebt das Management ein Konzernergebnis in der Bandbreite von 420 bis 460 Millionen Euro an.