INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Kunz, 2020, dem Jahr Ihres Eintritts ins Unternehmen, sorgte Innio für Schlagzeilen: Erstmals wurde ein Gasmotor aus Jenbach auf ein variables Wasserstoff-Erdgas-Gemisch umgerüstet. Der Motor verrichet seither nun in einem Wasserstoff-Blockheizkraftwerk in Hamburg-Othmarschen seinen Dienst. War das eine Meldung nach Ihrem Geschmack?



Andreas Kunz: Ja. In der 1-Megawatt-Klasse war das ein durchaus schöner Erfolg. Vor allem auch deshalb, weil es ein umschaltbarer Betrieb ist. Wir haben die Wettbewerber-Welt aufgeschreckt (lacht).



Dürfen Sie über Stückzahlen reden? Wieviele Wasserstoffmotoren produziert Innio In Tirol?



Kunz: Sie sehen das Ausmaß jetzt schon in Jenbach. Gerade steht ein vollständig von uns entwickelter und produzierter Wasserstoffmotor vor der Auslieferung an einen Kunden. Das ist eine von sechs Wasserstoffanlagen, der in die Niederlanden geht. Abnehmer ist der Datencenterbetreiber NorthC in Eindhoven. Betreiber solcher Rechenzentren wollen sich ökologisch neu ausrichten und absichern.

In vorliegendem Projekt dient unser Antrieb als Notstromlösung. [RS(1] Ein weiterer Kunde, der Antriebshersteller Hyosung Heavy Industries, ist nicht minder spannend. Südkorea wird gerne Land der Brennstoffzelle genannt. Doch hier will der Kunde sein Werk mit unserer Lösung die Wärme und Strom liefert effizient dekarbonisieren. All diese Projekte sind vollständig mit Jenbach identifizierbar. Die Entwicklungen laufen seit mehr als zwei Jahrzehnten, damals fingen wir im Kleinmotorenbereich mit 150 Kilowatt an.



Stadtwerke-Kiel-Technikchef Jörg Teupen und Ihr Managementkollege Olaf Berlien unterzeichneten kürzlich eine Absichtserklärung zur Umrüstung des Küstenkraftwerks in Kiel in Europas modernstes, vollständig mit grünem Wasserstoff betriebenes Großmotoren-Heizkraftwerk bis 2035. Das klingt sportlich.



Kunz: Aber es ist realistisch (lacht). Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht: Wir sind dann den Klimazielen der deutschen Regierung um ein Jahrzehnt voraus. Wir koppeln intelligent Wärme und Strom.

Als Techniker blutet mir das Herz, sehen zu müssen, wie es - ganz allgemein gesprochen - um die Verfügbarkeit von Wasserstoff in Europa steht. Viele Ankündigungen bleiben Lippenbekenntnisse. Auch bei der Nutzung von verfügbaren alternativen Gasen hinkt Europa leider hinterher.