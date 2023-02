Österreichs Außenhandel hat im November sowie im Zeitraum Jänner bis November 2022 erneut stark zugelegt. Die Einfuhren stiegen von Jänner bis November um 21 Prozent auf 197,02 Mrd. Euro zu, die Ausfuhren erhöhten sich um 18 Prozent auf 179,12 Mrd. Euro, zeigen Zahlen der Statistik Austria. Das Defizit der Handelsbilanz wuchs damit auf 17,90 Mrd. Euro an, nach 11,02 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode.

Im November 2022 stieg der Importwert von Waren um rund 18 Prozent auf 19,71 Mrd. Euro, der Wert der Exporte erhöhte sich um fast 15 Prozent auf 18,13 Mrd. Euro. "Importseitig trug dazu unter anderem ein Wertzuwachs von 40,4 Prozent bei Brennstoffen und Energie bei, der wiederum vor allem auf Preissteigerungen zurückgeht. So stieg etwa der Wert der Gasimporte um 42,8 Prozent, bei gleichzeitiger Reduktion der Einfuhrmenge um 18,6 Prozent", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. Größten Anteil an den Importen im November hatten medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse, die allein in diesem Monat eine Wertsteigerung von fast 84 Prozent aufwiesen.

