Dennoch monieren Kritiker in der Industrie, dass vor allem hinsichtlich der Abhängigkeiten von Russland, China und Taiwan mehr geschehen müsse. Trotz dessen, dass viele Unternehmen sich den Risiken nun stärker bewusst sind, werden indirekte Effekte immer noch stark unterschätzt. Bei Energieressourcen, wie etwa Gas, ist die Industrie immer noch von Russland zu abhängig. Bei seltenen Erden, elektronischen Bauteilen und Komponenten ist die Abhängigkeit von China besorgniserregend hoch. Gerade der Green-Tech-Sektor ist davon betroffen. Der Green Deal ist von dieser Abhängigkeit massiv bedroht. Wenn China will, steht der Ausbau von Fotovoltaik- und Windenergie in Europa still. Bei Halbleitern ist man stark auf Taiwan angewiesen, das weltweit das größte Erzeugerland hierfür ist. Ein Krieg mit China oder nur eine Handelsblocke der Insel hätte auf den Weltmarkt fatale Folgen.

Lesen Sie dazu auch: Green Tech Valley: Wo Grüne Transformation Realität wird.

Die EU ist sich dessen bewusst, aber die Suche nach alternativen Produktionsländern und Handelspartnern gestaltet sich schwierig. Abhilfe soll der Critical-Raw-Material-Act der EU schaffen, der derzeit im Entwurf in Verhandlungen steht. „Die darin vorgesehenen Produktionsbenchmarks werden vom BMF unterstützt. Bis 2030 soll die EU von keinem Drittland zu mehr als 65 Prozent beim Import strategischer Rohstoffe abhängig sein“, berichtet Michael Ulrich, Pressesprecher des Finanzministeriums.

Lesen Sie dazu auch: Was bedeutet die Europäische Lieferketten-Richtlinie?

Um Lieferketten und Rohstoffbeschaffung diversifizieren zu können, sind Unternehmen aber darauf angewiesen, dass die EU entsprechende Handelsabkommen mit alternativen Partnerländern abschließt. „Das BMF ist in Abstimmung mit asiatischen, afrikanischen, amerikanischen und ozeanischen Partnerländern. Hierbei werden insbesondere Technologieoffensiven auf Basis konkreter Unternehmenskooperationen forciert. Auf Ebene der Europäischen Union werden in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten laufend strategische Rohstoffpartnerschaften mit Kooperationspartnern weltweit geschlossen“, versichert Ulrich.