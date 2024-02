Ein großer Streitpunkt der EU-Taxonomie war die Frage, ob die Europäische Union die Bereiche Atomkraft und Erdgas in die Verordnung aufnehmen soll. 2022 hat schließlich das EU-Parlament für den umstrittenen Vorschlag der EU-Kommission gestimmt, Erdgas und Atomkraft in die Taxonomie aufzunehmen. Heißt: Seit 2023 gelten Investitionen in diese Bereich unter bestimmen Voraussetzungen als „grün“. Klimaschutzorganisationen kritisierten diesen Schritt natürlich massiv. Die EU Taxonomie verliere dadurch an Glaubwürdigkeit, so deren einstimmiger Befund. „Die EU-Kommission darf nicht das Problem als Lösung verkleiden. Atomkraft und Erdgas können nicht nachhaltig sein“, meinte etwa Marie Kuhn Finanz- und Taxonomie-Expertin bei Greenpeace. Wie andere Umweltschutzorganisationen klagte auch Greenpeace 2023 gegen die EU-Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundlich.

Lesen Sie dazu auch: Verträge bis 2040: Gewessler will raus aus Gazprom-OMV-Deal