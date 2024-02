Nach Angaben des Energieministeriums sank der Gasverbrauch in Österreich zwar um ein Viertel von 100,3 Terawattstunden im Jahr 2021 auf 75,6 Terawattstunden im Jahr 2023. Der Anteil von russischem Erdgas bleibt aber hoch. Während er ab Sommer 2022 über einen längeren Zeitraum deutlich gesunken ist, begann er in den letzten Monaten wieder zu steigen. Im Dezember 2023 lag der Anteil an russischem Erdgas sogar bei einem Wert von 98 Prozent.

Ob und auf welcher Basis ein Ausstieg aus den Verträgen überhaupt möglich ist, ist bis dato unklar. Von Wolfgang Urbantschitsch, dem Chef der E-Control, war im November des Vorjahres zu hören: "Solange sie (Gazprom, Anm.) liefern und der Vertrag aufrecht ist, muss die OMV wahrscheinlich auch diesen Vertrag erfüllen." Die Frage, ob Gewessler notfalls auch einen Vertragsbruch gegenüber Gazprom riskieren würde, beantwortete sie nicht direkt - man müsse "alle Handlungsmöglichkeiten ausloten", so die Ministerin.

Um die Abhängigkeit von Russland weiter zu reduzieren, will Gewessler auch eine gesetzliche Verpflichtung der österreichischen Energieunternehmen zur Diversifizierung ihrer Gasbezüge. "Wenn die Gasversorger am liberalisierten Gasmarkt nicht aus eigenen Stücken tätig werden, dann braucht es gesetzliche Verpflichtungen", so die Ministerin, die hier ein Marktversagen sieht. Dass es genügend nicht-russisches Erdgas in Europa gebe, hätten die vergangenen Monate gezeigt. Trotzdem kauften die heimischen Energieversorger zu wenig nicht-russisches Erdgas ein, kritisierte Gewessler. Allerdings sei eine verfassungsmäßige Mehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, für eine gesetzliche Verpflichtung notwendig. In den "nächsten Wochen" sollen die entsprechenden Gesetzesvorschläge ausgearbeitet werden.

Weiters plädierte Gewessler für eine neue Sicherheitsstrategie. Diese müsse auch eine unabhängige Energieversorgung berücksichtigen. Dies betreffe sowohl die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen als auch die Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten von anderen Ländern in der Zukunft. Ziel sei es jedenfalls - wie von der EU angedacht - ab 2028 ohne russisches Gas auszukommen.