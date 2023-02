Nicht nur Privatpersonen, auch Kärntner Unternehmer beschäftigen sich intensiv mit der Einsparung von Energie. Einerseits schafft die Energiewende als Wirtschaftsmotor neue Perspektiven, neue Arbeitsplätze und erhöht die Lebensqualität. Andererseits ist es ein enormer Kraftakt für Unternehmen und Konsumenten. Hier ist die lokale, grüne Energie ein entscheidender Faktor für den Wirtschaftsstandort Kärnten. Eine klimaneutrale Industrie mit niedrigen CO2-Kosten und Unabhängigkeit der Energieversorgung sind nur zwei Gründe, die für erneuerbare Energien sprechen. Die Kärntner Elektrizitäts-AG bietet Unternehmen neben dem klassischen Stromvertrag Lösungen wie PV-Contracting und Power Purchase Agreements an, um Strom langfristig aus erneuerbaren, heimischen Energiequellen beziehen zu können. Die Versorgungssicherheit spielt auch bei der Regionalwärme Kärnten eine wichtige Rolle. In größeren Netzen werden mehrere Wärmeerzeugungsanlagen eingebaut und so ein redundanter Betrieb für die Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Verfügbarkeit und Kosten werden immer mehr zum Standortfaktor und sind entscheidend für eine Betriebsansiedlung. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hierbei die sichere und zuverlässige Energieversorgung und die effiziente Energienutzung.



Damit die Ideen von morgen in einer innovativen Umgebung umgesetzt werden können, wird eine entsprechende Infrastruktur benötigt. Kärnten als Wirtschaftsstandort zeichnet sich als Wegbereiter aus. Das Race-to-Zero ist eine globale Initiative zur Erreichung der weltweiten Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Die Verwirklichung dieses ambitionierten Ziels erfordert eine koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten. Neben den unternehmerischen Tätigkeiten im Ausland steht die KELAG auch mit Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreibern in vielen Ländern im Austausch. Aktuell beteiligt sich das Tochterunternehmen Kärnten Netz am Projekt GreenSwitch, das gemeinsam mit Unternehmen aus Slowenien und Kroatien ins Leben gerufen wurde. Ziel des Projekts ist die optimierte Nutzung der bestehenden Strominfrastrukturen, die Integration neuer Technologien sowie fortschrittlicher Funktionalitäten in die Übertragungs- und Verteilernetze zu ermöglichen. Bezogen auf eine Projektlaufzeit von sechs Jahren, werden die Partner ab 2023 rund 200 Millionen Euro in die primäre Infrastruktur und in verschiedene Technologien sowie in Plattformen investieren. Mit ganzheitlicher Beratung will die KELAG ihren Kunden einen modernen Lebensstil auf Basis erneuerbarer Energien ermöglichen und als Marktpartner auftreten.



Die Investitionen in den Ausbau von erneuerbaren Energien generieren Wertschöpfung und schaffen Arbeitsplätze in einer Vielzahl von Branchen, insbesondere in der Bauwirtschaft, bei elektrischen Ausrüstungen, Maschinen und im Tiefbau. Der Ausbau von 3,8 Terrawattstunden erneuerbarer Energien bis 2030 kann rund 850 Millionen Euro Wertschöpfung und 1.400 Arbeitsplätze pro Jahr in Kärnten schaffen. Durch die unternehmerischen Aktivitäten der Kärntner Elektrizitäts-AG wurde im Jahr 2020 laut einer Studie des Wirtschaftsförderungsinstituts (WIFO) eine Bruttowertschöpfung von 1,1 Milliarden Euro in Österreich generiert. Der größte Anteil nach Bundesländern entfiel dabei mit 530 Millionen Euro jährlich auf Kärnten.