Die wiederholte Forderung, die Lieferverträge mit dem russischen Gazprom-Konzern offenzulegen, kann der OMV-Chef nicht nachvollziehen. "Bei den Gasverträgen handelt es sich um privatrechtliche Verträge, die - wie bei solchen Verträgen auch üblich - eine Vertraulichkeitsklausel enthalten. Das heißt, wenn wir als OMV einseitig solche Verträge offenlegen, dann werden wir vertragsbrüchig." Der Aufsichtsrat der OMV sei über den Inhalt der Verträge informiert. Er sei aber ebenso wie der Vorstand zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der österreichische Staat halte zwar 31,5 Prozent an der OMV, laut Aktiengesetz müsse man aber alle Eigentümer gleich behandeln und könne daher keine Ausnahme machen und nur einen Teil der Eigentümer über den Inhalt der Verträge informieren.

Zusätzliches Gas könnte künftig aus dem Schwarzen Meer kommen. Dort soll, wie berichtet, bis zum Sommer die Investitionsentscheidung für das Projekt "Neptun" fallen. "So, wie es zur Zeit aussieht, ist dieses Neptun-Gasfeld groß genug, dass Rumänien zusätzlich mit den anderen Förderquellen möglicherweise einen Überschuss an Gas hat und es auch exportieren könnte." Dieses Gas könnte zum Beispiel über die Slowakei nach Österreich transportiert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird auf rund 4 Milliarden Euro geschätzt, die OMV ist über ihre Tochter OMV Petrom mit 50 Prozent an dem Projekt beteiligt.

Längerfristig setzt die OMV aber auf erneuerbare Energien, da dieser Bereich besonders stark am Wachsen ist. "Wir wollen uns in Richtung nachhaltige Kraftstoffe, Chemie und Materialien entwickeln. Wir werden aber als integriertes Unternehmen weiterhin in drei Bereichen tätig sein: Energie, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials". Mit Wien Energie gebe es ein Geothermie-Joint-Venture für die Fernwärme in Wien. In Rumänien habe man im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem staatlichen Stromversorger Oltenia ein Photovoltaik-Großprojekt mit 450 Megawatt angekündigt.