Seit über 135 Jahren gibt es Henkel-Produkte in Österreich. Am Standort Wien ist die Produktion seit 1927 in Betrieb - Mitten in der Stadt, im dicht bebauten dritten Gemeindebezirk. Eine Besonderheit für den deutschen Konzern Henkel mit Sitz in Düsseldorf, die im Laufe der Wiener Produktionsgeschichte zu einigen Besonderheiten geführt hat.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

Im vergangenen Jahr stellte Henkel in Wien rund 200.000 Tonnen Wasch- und Reinigungsmittel her, davon rund 85 Prozent für den Export in 20 Länder, vor allem nach Osteuropa. Weichspüler (Fewa/Silan), Universalwaschmittel (Persil) und Handgeschirrspülmittel (Pril/Pur) machen den Löwenanteil der Markenprodukte aus. Das Zentrallager in Wien-Meidling bietet Platz für 53.000 Paletten. Täglich werden rund 70 LKWs beladen und zu über 500 Kundenstandorten in sechs Ländern verschickt.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!