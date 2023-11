Mit dem zunehmenden globalen Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielt das Recycling von Kunststoffen eine entscheidende Rolle. In diesem Kontext hat sich Svensk Plaståtervinning als Schlüsselfigur in Schwedens Bemühungen um eine grünere Zukunft etabliert. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der schwedischen Recyclingbewegung, die als Reaktion auf die wachsenden Umweltbedenken und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Abfallwirtschaft entstand.

>>> Nachhaltige Logistik: Co2 und Energie sparen mit Robotern?

Das Hauptgeschäft von Svensk Plaståtervinning liegt im Sammeln, Sortieren und Recyceln von Kunststoffabfällen. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre beträchtlich in fortschrittliche Sortier- und Recyclingtechnologien investiert - nun zuletzt in die Site Zero-Anlage in Motala. Die Qualität und Sortenvielfalt von Kunststoffabfällen können das Recycling erschweren. Das Unternehmen begegnet diesen Herausforderungen durch kontinuierliche Innovation und Verbesserung seiner Technologien und Prozesse. Erstmals können in Motala 12 unterschiedliche Kunststoffe sortiert und getrennt voneinander weiterverwertet werden. Auch in Zukunft setzt das Unternehmen auf die Erweiterung ihrer Kapazitäten und Technologien, um mit der wachsenden Menge an Kunststoffabfällen Schritt zu halten und deren Recyclingeffizienz zu steigern.

>>> E-Mobility: Smarte Lösung für grüne Mobilität

Svensk Plaståtervinning spielt eine wesentliche Rolle bei der Erreichung der schwedischen Klima- und Umweltziele. Bis 2030 plant Schweden, seine Treibhausgasemissionen um mindestens 63% gegenüber 1990 zu reduzieren, bis 2040 soll eine Reduzierung um mindestens 75% erreicht werden. Schweden setzt sich zudem für eine Erhöhung der Recyclingrate von Kunststoffen ein. Dies beinhaltet die Verbesserung der Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Kunststoffabfällen. Durch die Kombination von gesetzlichen Regelungen, Förderung von Technologien und der Einbindung der Öffentlichkeit, strebt Schweden danach, seine Umweltbelastung erheblich zu reduzieren und gleichzeitig einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu fördern. Das Recycling von Kunststoffen reduziert nicht nur die Menge an Abfall, die auf Deponien landet, sondern verringert auch den Bedarf an neuen Kunststoffprodukten, was wiederum die Treibhausgasemissionen senkt.