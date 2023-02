Bis 2024 will Lenzing - man fertigt in der thailändischen Provinz Prachin Buri Co2-neutrale Fasern wie in der oberösterreichischen Heimat - jedenfalls drei Viertel des Faserumsatzes mit Spezialfasern erwirtschaften. Mit der Adaption des indonesischen Werks in West Java ab Juni - eine 150 Millionen Euro schwere Investition, "die uns nicht eine einzige Tonne mehr Fasern bringt" (O-Ton Sielaff) -, soll der Ausstieg aus der Standardviskose gelingen. Zugleich schraubt man an neuen Geschäftsmodellen. Dass bei jenen, "die Co2-Neutralität feiern", meistens der Dresscode Jeans und Sneaker Fürsprache findet, hat bei uns natürlich "Ideenprozesse in Gang gesetzt", sagt Sielaff.

So wolle man stärker in Kooperationen mit Verarbeitern und Textilunternehmen gehen, um sich die Lieblingsklamotten - eben auch Turnschuhe - in punkto Co2-Neutralität vorzunehmen. Noch heuer könnte es erste Partnerschaften mit Häusern geben, die zwar kollektionsstark sind, aber häufig noch auf alte Fasern setzen. Was Sielaff schon vor der Aufsichsratssitzung im März verraten kann: Für den Zeitraum 2023 bis 2025 würde Lenzing seine ESG-Ziele noch einmal verschärfen, und zwar "deutlich", so der CEO.