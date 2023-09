Matthias Sturm, Sprecher von Boehringer Ingelheim RCV, erklärte gegenüber der APA, dass sich das Projekt in Bruck an der Leitha noch in der Planungsphase befinde. Die Produktpipeline habe sich im Zuge eines Evaluierungsprozesses verschoben. Derzeit gebe es keine Pläne für ein Ersatzprojekt. Trotz der aktuellen Entscheidung wurde ein "Bekenntnis zum Standort Österreich" bekräftigt. In den vergangenen zehn Jahren habe Boehringer Ingelheim über eine Milliarde Euro in den Standortausbau investiert, 2024 soll ein Krebsforschungsneubau eröffnet werden.

>>> Übernahme-Poker: Covestro öffnet Übernahmeinteressent Adnoc die Tür

In dem biopharmazeutischen Werk in der niederösterreichischen Bezirksstadt, das nach Plänen aus dem Vorjahr BioNex heißen sollte, sollten Medikamente gegen Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall hergestellt werden. Es hätte ein ähnliches Werk werden sollen wie jenes, das Boehringer Ingelheim von 2015 bis 2021 in Wien errichtet. Dort wurden 700 Millionen Euro investiert. Das geplante Werk in Bruck an der Leitha wurde Anfang April 2022 in Anwesenheit der damaligen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie von Landeshauptmann Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) und dem Brucker Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) der Öffentlichkeit als gelungenes Projekt vorgestellt.