Henkel verkauft sein Geschäft in Russland an ein Konsortium von Finanzinvestoren aus der Region. Der Preis liege bei 54 Milliarden Rubel, rund 600 Millionen Euro, teilte der Konsumgüterkonzern am Donnerstag mit. Zu dem Konsortium gehörten Augment Investments, die Kismet Capital Group und Elbrus Services. "Alle Erwerber verfügen über etablierte und langjährige Geschäftsbeziehungen in westlichen Ländern und unterliegen keinen EU- oder US-Sanktionen."

Die Transaktion sei von den russischen Behörden genehmigt worden.

"Wir erwarten unter dem Strich einen finanziellen Verlust", sagte ein Henkel-Sprecher. Das Unternehmen hatte Ende April nach eigenen Angaben einen Vertrag über den Verkauf seines Russland-Geschäfts an ein Konsortium lokaler Finanzinvestoren unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 54 Milliarden Rubel. Das entspricht rund 600 Millionen Euro.

Henkel hatte sein Russlandgeschäft zum Jahreswechsel mit einem Buchwert von 500 Millionen Euro in den Büchern. Bei der Umsetzung der Transaktion spielten nun aber auch Wechselkurseffekte eine Rolle. Auch deshalb könne Henkel die Höhe des Verlustes noch nicht beziffern, sagte ein Sprecher. Spätestens bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August wolle Henkel aber Details nennen.

Der Konzern ist seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv und betrieb dort zuletzt elf Produktionsstandorte. Henkel-Chef Carsten Knobel hatte den Rückzug aus Russland nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine angekündigt. Auch viele andere westliche Konzerne verlassen Russland.