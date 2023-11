Die derzeit gängige Methode, PFAS aus dem Wasser herauszubekommen, besteht darin, sie mit Membranen zu filtern oder mit aktiviertem Kohlenstoff zu behandeln. Diese Vorgangsweise bedeutet allerdings, dass die PFAS sich dann zwar nicht mehr in dem behandelten Wasser befinden, sehr wohl aber im Klärschlamm bzw. in dem verbleibenden Kohlenstoff. PFAS-Verbindungen so zu isolieren, dass man sie danach gezielt entsorgen bzw. unschädlich machen könnte, war bislang unmöglich.



Eine Gruppe von Forschern aus Deutschland und den USA hat nun aber einen Weg gefunden, um genau das zu tun. Dabei setzten sie auf eine elektrochemische Methode, die sich das Verhalten einer bestimmten Gruppe von Stoffen, nämlich von metallhaltigen Polymerenzunutze macht. „Mit diesen sogenannten Metallocenen haben wir Materialien gefunden, die in der Lage sind, PFAS-Verbindungen anzunehmen und anzureichern“, berichtet Markus Gallei, Professor für Polymerchemie an der Universität des Saarlandes, der die Forschungsgruppe leitet.

Was aber noch viel mehr wiegt: Anders als Kohlenstoff oder die bisher verwendeten Membrane lassen Metallocene auch zu, dass man die darin gebundenen PFAS wieder gezielt daraus entfernen kann – und zwar, indem man eine elektrische Spannung anlegt. Verwendeten die Forscher zu diesem Zweck zunächst Ferrocen, also eine Verbindung auf Eisenbasis, so wechselten sie später zu Cobaltocen, bei dem die Entfernung der PFAS noch besser funktioniert.



„Anders als den Aktivkohlefilter, den ich vernichten muss, nachdem die PFAS-Moleküle in ihm hängengeblieben sind, kann ich Metallocene tausendmal hintereinander verwenden, wenn ich das will“, erläutert Gallei den Durchbruch, den seine Gruppe geschafft hat.