Europa wird in Zukunft die modernsten Halbleiter produzieren. Das hat EU-Industriekommissar Thierry Breton angekündigt. Er sagte, es reiche nicht aus, nur in der Forschung gut zu sein. Man müsse auch Fabriken bauen und in Europa produzieren, sagte Breton am Dienstag bei einer Branchenkonferenz in Antwerpen, um industriell relevant zu sein.

>>> Der weltweite Kampf um die Chip-Industrie.

Die EU hatte kürzlich angekündigt, die Abhängigkeit von den USA und Asien in diesem Bereich zu verringern und mit dem Chips Act 43 Milliarden Euro für die Branche bereitzustellen. Damit werde ein starkes Signal an Unternehmen und Investoren gesendet, sagte Breton. Ziel der EU ist mit Hilfe der staatlichen Förderung eine Verdoppelung des Weltmarktanteils auf 20 Prozent. Experten weisen allerdings darauf hin, dass vergleichbare Förderungen in China und den USA noch aggressiver sind. Auch in Taiwan, Südkorea und Japan sei der Wettbewerb um die Gunst der Industrie groß.



Breton fügte hinzu, dass neue Fabriken in Europa gebaut werden müssten, um in diesem Industriezweig relevant zu sein. Die Maßnahmen der EU hätten in jüngster Zeit bereits Projekte von Intel, Infineon, STMicroelectronics und Global Foundries angestoßen. Auch TSMC aus Taiwan, der Hersteller der modernsten Halbleiter, erwägt Investitionen in Deutschland.