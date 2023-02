Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 einen höheren Gewinn eingefahren. Das Konzernergebnis stieg von 62 Mio. auf 221 Mio. Euro, während sich der Umsatz von rund 1,15 Mrd. auf 1,49 Mrd. erhöhte und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) von 262 Mio. auf 452 Mio. Euro kletterte. Einbußen gab es im dritten Quartal, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung berichtete.

>>> AT&S: "Über die magische Halbjahres-Milliarde gesprungen".

Vor allem im ersten Halbjahr blickt das Unternehmen auf eine gute Entwicklung zurück. Der positiven Dynamik in diesem Zeitraum verdanke man die Umsatzsteigerung von 30 Prozent in den ersten drei Quartalen, ein Wachstum, das nach Unternehmensangaben von allen Geschäftssegmenten getragen wurde. Mit Blick auf das operative Ergebnis habe man neben dem Umsatzplus vor allem von günstigen Währungseffekten profitiert. Die bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) stieg von 22,9 Prozent auf 30,4 Prozent. Gestiegen sind auch die Nettoinvestitionen, die sich von 436 auf 803 Mio. Euro erhöhten. Kräftig aufgestockt wurde beim Personal: Der Mitarbeiterstand (inklusive Leihpersonal) schnellte von 12.821 auf 15.376 nach oben.

>>> Die besten AI-Projekte der Industrie.