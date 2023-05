Darüber hinaus basierte das bisherige Geschäftsmodell auf Verbindungen nach Russland, die nun nicht mehr bestehen. Mit Beginn des Ukraine-Krieges war eine Kooperation mit dem russischen GAZ-Konzern des Oligarchen Oleg Deripaska hinfällig geworden. "Die Vision für Produkte einer eigenen Marke ist aufrecht", betonte das Unternehmen aber, aktuell würden "mögliche Partnerschaften evaluiert".

Das MAN-Lkw-Werk in Steyr, das 2021 von Siegfried Wolf übernommen wurde und heute als Steyr Automotive firmiert, hat die Kooperation mit dem Automobilhersteller GAZ in Nischni Nowgorod auf Eis gelegt. Der Grund: die "derzeit herrschenden Sanktionen gegen Russland". "So lange gemeinsame europäische Maßnahmen einen Warenaustausch mit Russland sanktionieren, wird die Kooperation mit GAZ nicht wie geplant fortgesetzt."



Geplant war, ab 2023 in Steyr Transporter auf Basis von Modellen des russischen Autokonzerns GAZ zu entwickeln und dafür Komponenten in beide Richtungen auszutauschen.