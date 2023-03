Ein deutlicher Nachfragerückgang am Textilfasermarkt und gleichzeitig massiv gestiegene Kosten haben den oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing 2022 in die Verlustzone gedrückt. Ein Sparprogramm in Höhe von 70 Mio. Euro, das auch einen Personalabbau vorsieht, soll den Konzern wieder auf Kurs bringen.

>>> Lenzing-CEO Sielaff: "Steigern Recycling auf bis zu 50 Prozent".

Am Standort Lenzing (Oberösterreich) sind rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Stellenabbau betroffen, dazu kommen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Frühpension oder reguläre Pension gehen und deren Stellen nicht nachbesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

>>> Nachhaltigkeit: Das sind Österreichs 10 grünste Fabriken.

Am südburgenländischen Produktionsstandort Heiligenkreuz wird bis Juni kurzgearbeitet. Lenzing beschäftigt in Österreich mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, konzernweit sind es 8.300.

>>> Faserhersteller Lenzing sichert sich 100.000 Tonnen Circulose.