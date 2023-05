Dionys Lehner leitete fast 40 Jahre lang die Geschicke der Linz Textil. Nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Schweizer, der 1942 in Luzern geboren wurde, hat eine Erfolgsgeschichte in der Textilindustrie geschrieben. Mit dem Auftrag, das 1838 als "Baumwoll-Gespunstfabrika" gegründete Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen zu führen, kam er Ende der 1970er Jahre nach Linz. Das Unternehmen, das in "Linz Textil AG" umbenannt wurde, schrieb ab 1980 Gewinne.

In den 90er Jahren wurde der Expansionskurs zugunsten einer Erhöhung der Eigenkapitalquote aufgegeben. Trotz der Probleme in der Textilindustrie wurden gute Gewinne erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr 1999 konnte die Linz Textil, die seit den 1860er Jahren an der Börse notiert ist, erstmals seit 20 Jahren keine Zuwächse verzeichnen, im Jahr 2000 jedoch ein "Allzeithoch" bei Umsatz und Ergebnis. Es folgten Jahre mit rückläufigen Ergebnissen, 2014 rutschte das Unternehmen erstmals seit 34 Jahren in die roten Zahlen, 2015 wurde bereits wieder ein Gewinn erzielt.

Ein im Jahr 2007 errichtetes Werk in China wurde als "Sorgenkind" im Jahr 2014 wieder geschlossen. 2004 wurde die Mehrheit am Frottierwarenhersteller Vossen übernommen. Die Ambitionen, ein komplettes Bad anzubieten, wurden 2014 wieder aufgegeben. 2016 engagierte sich Lehner mit dem Verein Keplerforum für den Bau einer "Planetenseilbahn" in Linz, 2019 spendete er der Johannes Kepler Universität Linz eine Million Euro für die Krebsforschung.



Der Rechtsstreit um den Kauf einer Villa, deren Renovierung durch die Linz Textil und den anschließenden Verkauf an die Familie Lehner wurde 2017 mit einer Zahlung von rund einer Million Euro durch Lehner beendet. Minderheitsaktionäre hatten die Diskussionen um den Deal ein Jahr zuvor angeheizt.

2017 zog sich Lehner als Mehrheitseigentümer - die Familie hielt damals 60 Prozent der Anteile - in den Aufsichtsrat zurück, bis Ende 2016 war er Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. "Auch nach seinem Ruhestand stand er seinen Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite, stets bemüht um die Bewahrung seiner Werte und den langfristigen Erfolg des Unternehmens", hieß es in der Traueranzeige der Linz Textil, aber auch "Seine Großzügigkeit, sein Sinn für Gerechtigkeit und sein unermüdlicher Einsatz machen ihn für die Mitarbeiter zu einer Vaterfigur." Lehner hinterlässt seine Frau Barbara, fünf Kinder und mehrere Enkelkinder.