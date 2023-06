Die B&C Gruppe, die als Mehrheitsaktionär indirekt 52,2 Prozent des Grundkapitals hält, wird ihre Bezugsrechte ausüben und ihren Anteil an Lenzing stabil halten und dafür rund 209 Mio. Euro bereitstellen, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekräftigte. Bei den anderen Aktionären geht Lenzing davon aus, dass der Großteil ebenfalls die Bezugsrechte ausüben wird.

Diese Rechte können aber auch verkauft werden, sie werden vom 21. bis 29. Juni an der Wiener Börse gehandelt. Sollten doch neue Aktien nicht von den bestehenden Aktionären aufgegriffen werden, werden sie ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten. Der Handel mit den neuen Aktien soll am 10. Juli beginnen, wobei die FMA die Transaktion noch freigeben muss - was noch heute erwartet wird.

Die Lenzing-Aktie stand am Freitag im Vormittagshandel mit 6,66 Prozent im Minus bei 56,10 Euro. Wie erwartet und bei einer solchen Kapitalerhöhung üblich ist der Lenzing-Kurs am Freitag stark zurückgegangen. Das sei eine Bewegung in Richtung des theoretischen Preises ohne Bezugsrechte (TERP). "Es handelt sich dabei um eine technische Korrektur, die in der Logik einer solchen Transaktion begründet ist", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.