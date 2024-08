Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume betonte in Wolfsburg: „Jetzt geht es um Kosten, Kosten und Kosten. Vor allem für die Marke Volkswagen, aber auch bei allen anderen Marken.“



Aufgrund der geringen Nachfrage, insbesondere nach Elektroautos, reduziert Volkswagen die Produktion. Die Kapazitäten wurden in Wolfsburg, Emden, Zwickau sowie bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm um ein Viertel gesenkt, und teure Nachtschichten wurden gestrichen.

Vor allem in China, wo der VW-Konzern über ein Drittel seiner Autos verkauft, schwächelt das Geschäft. In den ersten sechs Monaten wurden dort knapp 1,35 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, was einem Rückgang von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch beim Absatz von Elektroautos gab es einen Rückschlag. Im ersten Halbjahr lieferte der Konzern weltweit 317.200 Elektrofahrzeuge aus, das sind 4.400 weniger als im gleichen Zeitraum 2023. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang war die schwache Nachfrage in Europa und den USA, wo jeweils 15 Prozent weniger E-Autos ausgeliefert wurden.

Für China zeigt sich VW pessimistisch, während BMW vorsichtig optimistisch ist. Blume äußerte: „In China haben wir dieses Jahr zu kämpfen.“ Bereits im Vorjahr musste Volkswagen die Marktführerschaft an BYD abgeben. BMW-Finanzvorstand Walter Mertl erklärte in München, dass die Senkung der Leitzinsen und andere Regierungsmaßnahmen in Peking möglicherweise schon im laufenden Quartal zu einer Stabilisierung führen könnten.

Volkswagen rechnet aufgrund neuer Modelle bald mit spürbar besseren Geschäften, „vor allem im vierten Quartal“. Trotz des herausfordernden Umfelds sollen die vor drei Wochen gesenkten Jahresziele erreicht werden, so Blume: Mindestens 6,5 Prozent des Umsatzes sollen als Betriebsgewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) verbleiben.

Volkswagen zieht zudem aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektroautos eine Verlängerung der Verbrennermodelle in Betracht, wie Blume mitteilte. Da die Erwartungen an den Hochlauf zu hoch gewesen seien, müsse man die Flexibilität erhöhen. „Möglicherweise werden wir sogar noch einmal ein neues Verbrennermodell an den Start schicken,“ sagte er.

Audi konnte seine E-Auto-Verkäufe zwar geringfügig steigern, von 75.600 auf 76.700 Fahrzeuge. Allerdings sanken die Auslieferungen des Top-Modells Q8 e-tron von 19.500 auf 17.900 Einheiten. Aufgrund der schwachen Nachfrage nach dem E-Modell Q8 e-tron denkt die VW-Tochter nun darüber nach, die Produktion dieses Modells in Brüssel vorzeitig einzustellen. Dadurch ist der gesamte Standort mit rund 3.000 Mitarbeitern gefährdet.