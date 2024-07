Der Konzern rechnet nun mit zusätzlichen Belastungen in Milliardenhöhe. Die operative Umsatzrendite wird mit 6,5 bis 7 Prozent um einen halben Prozentpunkt niedriger ausfallen als bisher prognostiziert, erklärte Volkswagen. Zu den Zusatzbelastungen von bis zu 2,6 Milliarden Euro gehören die Aufwendungen für das Werk in Brüssel, die im dritten Quartal zurückgestellt werden. Hinzu kommen weitere Kosten für die geplante Schließung des MAN-Gasturbinenwerks und Währungskursverluste im Zusammenhang mit dem Rückzug aus dem Russland-Geschäft. Bereits im zweiten Quartal wurden Rückstellungen von 0,9 Milliarden Euro für den Stellenabbau in der Verwaltung verbucht. Nähere Informationen will das Unternehmen bei der Vorlage der Quartalszahlen am 1. August bekannt geben.

Die schwachen Verkäufe des elektrischen Q8 machen Audi zu schaffen. Das Fahrzeug, das ausschließlich in Brüssel produziert wird, könnte nun vorzeitig eingestellt werden. Aus Unternehmenskreisen wurde bekannt, dass der Q8 e-tron im Laufe des kommenden Jahres aus dem Programm genommen werden könnte. Der Q8 e-tron ist seit 2018 auf dem Markt und das älteste Elektrofahrzeug von Audi. Mittlerweile hat er Konkurrenz durch Fahrzeuge auf der neuen Premium-Plattform, wie den Q6 e-tron, der nach jahrelanger Verzögerung nun auf dem Markt ist.