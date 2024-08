Der Stellenabbau beim deutschen Autozulieferer ZF Friedrichshafen könnte durch eine Abkehr vom geplanten Verbrennerverbot der EU ab 2035 möglicherweise weniger gravierend ausfallen. Auf die Frage, ob die Lockerung des Verbots Arbeitsplätze retten könnte, erklärte Vorstandschef Holger Klein am Donnerstag, dass von den 11.000 bis 14.000 Stellen, die das Unternehmen in Deutschland streichen will, rund 3.000 Stellen von Marktvolatilitäten und regulatorischen Fragen abhängen.

>>> Zulieferer ZF Friedrichshafen streicht bis zu 14.000 Stellen in Deutschland

"Diese 3.000 dazwischen hängen an Marktvolatilitäten und an solchen Fragen der Regulierung", sagte Klein in einer Online-Pressekonferenz. Vor etwa einer Woche hatte ZF Friedrichshafen bekanntgegeben, dass bis 2028 jeder vierte der 54.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden soll. Dabei sollen Standorte zusammengelegt und Kapazitäten an die schwächere Marktnachfrage angepasst werden. Klein betonte am Donnerstag: "Das ist keine Abkehr vom Standort Deutschland, sondern im Gegenteil - das ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland."

In Österreich beschäftigt das Unternehmen an den Standorten Lebring, Steyr und Wien etwa 800 Mitarbeiter.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!