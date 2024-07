Im Juni wurden in der EU so viele Neuwagen verkauft wie seit dem Sommer 2019 nicht mehr. Verglichen mit Juni 2023 gab es ein Plus von 4,3 Prozent. In Österreich wurden sogar 25,2 Prozent mehr neue Autos zugelassen. Bei reinen Elektroautos gab es EU-weit ein Minus von einem Prozent, während in Österreich ein Zuwachs von 1,8 Prozent zu verzeichnen war. Einmal mehr boomten die Elektro-Hybrid-Modelle mit einem Plus von 26,4 Prozent in der EU und 25,3 Prozent in Österreich.

>>> Ende einer Ära: Opel-Werk in Wien-Aspern schließt

Plug-In-Hybride, also Hybrid-Fahrzeuge, die aus dem Stromnetz geladen werden können, verloren hingegen in der EU im Jahresvergleich fast 20 Prozent. In Österreich stagnierte der Absatz, gab der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) bekannt. "Hybrid-Elektrofahrzeuge waren die einzige Antriebskategorie, die Wachstum verzeichnete. Alle vier größten Märkte für dieses Segment verzeichneten zweistellige Zuwächse", erklärten die Autofirmen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!