Trotz ambitionierter Pläne und erheblicher Investitionen haben chinesische Automobilhersteller in Deutschland und Europa bisher nicht den erhofften Durchbruch erzielt. Obwohl Marken wie Geely, BYD und Nio zunehmend an Präsenz gewinnen, bleiben sie hinter den Verkaufszahlen und der Marktdurchdringung westlicher Konkurrenten zurück. Ein wesentlicher Faktor ist das Image chinesischer Fahrzeuge. In Europa, besonders in Deutschland, genießen traditionelle Automobilmarken wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz ein hohes Ansehen. Chinesische Hersteller kämpfen dagegen mit Vorurteilen bezüglich der Qualität und Langlebigkeit ihrer Produkte. Diese Bedenken sind teilweise historisch bedingt und basieren auf früheren Erfahrungen mit minderwertigen Importprodukten. Trotz erheblich verbesserter Qualität in den letzten Jahren haftet chinesischen Autos weiterhin ein negatives Image an.

Europäische Märkte sind hochreguliert und setzen hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Emissionen und Technologie. Chinesische Hersteller müssen daher erhebliche Investitionen tätigen, um ihre Fahrzeuge diesen Standards anzupassen. Diese Anpassungen sind nicht nur kostspielig, sondern auch zeitaufwendig. Ein weiteres Hindernis ist das fehlende Vertriebsnetz und der Kundendienst. Etablierte Marken verfügen über ein dichtes Netz von Vertragshändlern und Werkstätten, die für eine flächendeckende Versorgung und einen schnellen Service sorgen. Chinesische Hersteller müssen erst kostspielig ein solches Netz aufbauen, was in der Zwischenzeit zu Unsicherheiten bei potenziellen Käufern führen kann. Die Abdeckung des After-Sales-Services ist entscheidend für den Erfolg einer Automarke, und hier haben chinesische Hersteller noch Nachholbedarf.

Europäische Konsumenten haben spezifische Vorlieben und Erwartungen an Autos, die oft von den kulturellen und sozialen Bedingungen geprägt sind. Chinesische Hersteller müssen daher nicht nur ihre Modelle an technische Standards anpassen, sondern auch an die Geschmacksvorlieben der europäischen Kunden. Dies betrifft nicht nur Design und Ausstattung, sondern auch Fahrverhalten und Markenwerte. Der Prozess, diese Präferenzen zu verstehen und umzusetzen, erfordert Zeit und gründliche Marktforschung.

Der europäische Automobilmarkt ist hart umkämpft und geprägt von einer hohen Marktsättigung. Neueinsteiger müssen sich gegen etablierte Marken behaupten, die über langjährige Erfahrung, starke Markenloyalität und umfangreiche Ressourcen verfügen. Chinesische Hersteller versuchen oft, über den Preis zu konkurrieren, was jedoch nicht immer ausreicht, um europäische Käufer zu überzeugen, insbesondere wenn das Vertrauen in die Marke fehlt.