Die Europäische Union erwägt, rückwirkende Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos zu erheben, um ihre Automobilindustrie zu schützen. Dies folgt auf Untersuchungen, die staatliche Subventionen für chinesische Hersteller wie BYD und Geely aufdecken. Chinesische Fahrzeuge sind oft bis zu ein Drittel billiger als europäische Modelle, was die EU als unfaire Konkurrenz betrachtet. Während die EU plant, vorläufige Zölle bereits im Juli einzuführen, warnen Branchenvertreter vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen Chinas. Diese Handelsstreitigkeiten könnten die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und China weiter belasten.



Die europäische Automobilindustrie, insbesondere in Deutschland und Frankreich, sieht sich durch die günstigeren chinesischen Elektrofahrzeuge zunehmend unter Druck gesetzt. Hersteller wie Volkswagen, BMW und Renault haben bereits Marktanteile an chinesische Unternehmen verloren. Die EU-Kommission hat daher eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob und in welchem Umfang chinesische Elektroautos unfaire Vorteile durch staatliche Subventionen genießen.

