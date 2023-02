Der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen Milliardenauftrag bei der Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee erhalten. Zusammen mit dem spanischen Unternehmen Dragados Offshore werden die Münchner Konverterstationen für eine Leistung von bis zu 4 Gigawatt errichten, wie sie am Dienstag mitteilten. Der Gesamtauftrag, der auch die Instandhaltung über 10 Jahre enthält, hat demnach ein Volumen von mehr als 4 Milliarden Euro.



Branchenkreisen zufolge soll etwa die Hälfte des Auftragwerts auf Siemens Energy entfallen. Konkret geht es um Konverter für zwei Netzanbindungssysteme mit je zwei Gigawatt Leistung, die für den deutschen Netzbetreiber Amprion gebaut werden. Laut SiemensEnergy ist es der größte Auftrag zur Offshore-Netzanbindung, den das Unternehmen je erhalten habe. Die zuletzt von den Münchner umgesetzten Projekte hatten mit 900 Megawatt nicht einmal die Hälfte dieser Leistung ermöglicht.

Die Konverter wandeln den in Windparks erzeugten Strom auf See in Gleichstrom und am Ende der Leitung an Land wieder in Wechselstrom um. Das ermöglicht eine sehr viel verlustärmere Übertragung. Die Anbindungssysteme sollen ab 2029 beziehungsweise 2030 Strom nach Wehrendorf in Niedersachsen beziehungsweise Westerkappeln in Nordrhein-Westfalen übertragen.

Auch seine Zusammenarbeit mit dem Irak will Siemens Energy in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Es sei beabsichtigt, in den nächsten fünf Jahren Projekte mit einer Kapazität von mehr als sechs Gigawatt aufzubauen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei gehe es etwa um den Bau konventioneller Kraftwerke, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Stabilisierung des Stromnetzes.

"Eine sichere Stromversorgung gehört zu den Grundlagen einer stabilen Gesellschaft", erklärte Konzernchef Christian Bruch gegenüber Reuters. Die Elektrifizierung von Großteilen eines ganzen Landes sei daher eine der wichtigsten Aufgaben. Siemens Energy werde gemeinsam mit seinem Partner aus dem Irak alles dafür tun, damit das schnellstmöglich gelinge.



Die jetzige Roadmap knüpft dem Unternehmen zufolge an eine Vereinbarung von 2019 an, die bis 2023 Projekte mit einem Volumen von mehr als einem Gigawatt umfasst.

In Kooperation mit dem Autohersteller Porsche hat Siemens zudem in Chile eine Fabrik für CO2-neutralen Kraftstoff (eFuel) eröffnet. "Das ist nur der Anfang einer neuen Ära", sagte Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner am Dienstag. "Diese Fabrik ist ein Meilenstein." Die Anlage Haru Oni bei Punta Arenas ist nach Angaben der Unternehmen weltweit die erste Anlage zur industriellen Herstellung von eFuel.

Die Kapazität soll bis 2025 etwa 55 Millionen Liter jährlich und bis 2027 rund 550 Millionen Liter erreichen. "Wir stehen als Menschheit vor einer der größten Herausforderung unserer Geschichte", sagte der Vizepräsident von Siemens Energy Lateinamerika, André Clark. Bei dem Projekt wird mit Windstrom CO2-neutraler Kraftstoff erzeugt. Per Elektrolyse wird mit dem Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Anschließend wird CO2 aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff zu eFuel umgewandelt. Der Süden von Chile ist wegen des konstanten Windes in der Region gut für die Herstellung des synthetischen Treibstoffs geeignet.