AI mache Produktionen, die bisher nur von klassischer Software gesteuert werden, "in einem lernfähigen Umfeld adaptierbarer", erzählt Bernhard Kienlein, Head of Head of Digital Industries bei Siemens Österreich.

AI-Assistenten können durch laufend aktualisierte Informationen die täglichen Routinen in Fertigungen erleichtern. Und Steuerungssoftware Trends und Muster in Datenbergen einer Fabrik erkennen und die Prognosefähigkeit von Unternehmen erhöhen. Und über die IoT-Plattform Mindsphere "werden KI-Algorithmen künftig viel stärker bei der ortsübergreifenden intelligenten Auswertung von Daten helfen", sagt Kienlein.

Auch bei ABB zeigt man beim Thema KI eine breite Brust. Beim Industrieelektronikhersteller aus der Schweiz überwacht diese beispielsweise die Kompressor-Lastverteilung für die Öl- und Gasindustrie und schlägt eine optimierte Lastverteilung zwischen den Maschinen vor. "Mittels Deep-Learning-Techniken und Cloud-Tracking prognostizieren wir außerdem die kurzfristige Solarstromleistung bei einer sich stetig verändernden Wolkendecke", schildert Christopher Ganz, Group Vice President für Service und Digital, R&D ABB.

Beispiele, wie KI in der Produktion sinnstiftend einzusetzen ist, hat nicht zuletzt auch der Villacher Halbleiterhersteller Infineon bei der Hand. Dieser setzt bei der automatischen Klassifizierung von Waferdefektbildern bereits Deep Learning ein. Ein Modell wird dabei auf Basis historischer Daten, also Defektbildern mit bekannten Defektklassen, trainiert. "In Zukunft wird es eine automatische Klassifizierung geben, um welchen Defekt es sich genau handelt", heißt es bei Infineon.