In seiner Keynote widmete sich Hochreiter einer ganzen Reihe von Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in der Industrie. „Die großen Fragen der Menschheit: Energie, Klimawandel, Lebensmittelproduktion, Medizin und Mobilität - in allen Bereichen wird KI im Hintergrund laufen und uns unterstützen“, so Hochreiter.



Als Beispiel zeigte Hochreiter die Zukunft im Energiesektor - ein komplexes, länderübergreifendes Netzwerk von Energieerzeugern und -verbrauchern, die durch den Einsatz von KI ständig in Kontakt stehen und sich gegenseitig optimieren. „Die Energieerzeugung der Zukunft wird sich ständig an die jeweilige Situation anpassen, das Wetter vorhersagen und selbstständig mit den Verbrauchern verhandeln, um die bestmögliche Verteilung im Netz zu gewährleisten“, so Hochreiter. Ein ähnliches System kann sich der Experte auch für den Verkehr vorstellen. So könnte KI den Verkehrsfluss steuern und damit den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren.



Dass die Expertise aus Linz weltweit gefragt ist, bestätigt ein weiteres Beispiel aus Hochreiters Keynote. So setzt die kanadische Regierung bei der Simulation eines Kernfusionsreaktors auf Technologie, die an der JKU Linz entwickelt wurde. Auch in der Automobilindustrie setzt man große Hoffnungen in künstliche Intelligenz. Bei Audi etwa wird KI eingesetzt, um den Innenraumkomfort zu optimieren.