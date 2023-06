Die Juristin sieht in der Anwendung von KI ein enormes Potenzial, es werde ein großer Mehrwert entstehen. Die Technologie berge aber auch problematische Missbrauchsmöglichkeiten, die es durch Regulierung einzudämmen gelte. Ein aktuelles Beispiel aus China zeige, was KI in den falschen Händen anrichten könne. So habe ein Unternehmen ein Patent angemeldet, um mittels KI und Gesichtserkennung gezielt die Bevölkerung der uigurischen Minderheit zu identifizieren. „Man kann nur erahnen, was damit beabsichtigt war“, so Zehetmair.



Inzwischen gebe es aber auch viele Beispiele für den problematischen Einsatz von KI. So habe Amazon bei der Suche nach neuen Mitarbeitern eine KI eingesetzt. Aufgrund der vorhandenen Daten ging das System davon aus, dass der überproportionale Anteil männlicher Mitarbeiter im Unternehmen ein positives Kriterium sei. Folglich wurde keine einzige Frau zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Insofern sieht Zehetmair in KI ein Spiegelbild der Gesellschaft: „KI ist weder objektiv noch neutral. Wir machen oft den Fehler, dass wir gegenüber Maschinen toleranter sind als gegenüber Menschen. Letztlich spiegelt KI die Vorstellungen und Überzeugungen der Menschen wider.“