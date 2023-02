Es war Dezember 2021, als wir mit Sepp Hochreiter unsere traditionelle „KI in der Industrie – Weihnachtsfolge“ aufnahmen. Wir bitten unsere Gäste immer darum, ihre Benachrichtigungen von Outlook, Slack und Co. auszuschalten, damit der Signalton nicht mit aufgenommen wird. Hochreiter hielt sich nicht an unsere Bitte – zum Glück. Wir unterbrachen die Aufnahme kurz.

Der Pionier im Interview: Glauben Sie an den freien Willen, Herr Hochreiter?

„Der Jürgen schreibt gerade und fragt, ob wir nächstes Jahr 25 Jahre LSTM (Long short-term memory) feiern wollen.“ Wir wollten unbedingt, dachten wir uns, denn die Erfindung der beiden AI-Vordenker hat vieles verändert: LSTM ermöglicht im Gegensatz zu herkömmlichen rekurrenten neuronalen Netzen eine Art Erinnerung an frühere Erfahrungen: Ein Kurzzeitgedächtnis, das lange anhält.



Hochreiter war in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Student an der Technischen Universität in München. Das Informatikstudium langweilte ihn. Er lernte den Hochschullehrer Schmidhuber kennen und schnell besserte sich seine Laune. Von „neuen Welten“, spricht Hochreiter heute, wenn er an die ersten Forschungsfragen zu neuronalen Netzen zurückdenkt. Hochreiter bekommt eine Praktikanten-Stelle. Schmidhuber lobt heute die Brillanz des jungen Bayern.