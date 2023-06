Haben Sie eine Vorstellung davon, wie hoch die Investitionen in die KI-Forschung in Österreich derzeit sind und wie hoch der Bedarf ist?

Hochreiter: Ich sehe den Förderbedarf für KI-Grundlagenforschung in Österreich irgendwo bei 500 Millionen Euro. Ich habe mir die österreichischen Fördermaßnahmen noch einmal im Detail angeschaut und komme auf eine jährliche Fördersumme von etwa zwölf Millionen Euro, die wirklich für den Bereich KI vorgesehen sind – also sind wir von den angeblichen 150 Millionen Euro, die Staatssekretär Tursky genannt hat, weit entfernt. Das ärgert mich, weil ich sehe, was in Deutschland derzeit in diesem Bereich gemacht wird. Da gibt es KI-Zentren, die diesen Namen auch verdienen. In Österreich hingegen wird alles zusammengewürfelt und die angeblichen 150 Millionen Euro sind für mich blind zusammengeschustert.

Sie stehen ja schon seit einigen Monaten mit der österreichischen Forschungspolitik auf Kriegsfuß: Im Zuge der Errichtung der neuen Technischen Universität in Linz haben Sie Ihren Unmut über die mangelnde Technikorientierung des Studiums geäußert. Damals haben Sie nebenbei auch gesagt, dass Sie sich überlegen, ob Sie überhaupt noch länger in Österreich bleiben wollen. Haben Sie sich schon entschieden?

Hochreiter: Ich hatte mehrere Angebote aus der ganzen Welt, die ich alle abgelehnt habe. Ich habe in Linz das KI-Studium aufgebaut und das Institut entwickelt. Wenn ich jetzt woanders hingehen würde, würde es Jahre dauern, von der Kreisliga wieder in die Champions League zu kommen. Es dauert Jahre, bis die Infrastruktur aufgebaut ist und die Forscher lernen, sauber zu denken. Das alles habe ich hier in Linz – bis auf die Förderungen und die Unterstützung von außen. Es könnte noch passieren, dass ich Österreich verlasse, aber in meinem Alter will ich mir das ehrlich gesagt nicht mehr antun. Aber es gibt einige Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, sie würden mit mir kommen, wenn es sein muss. Die Diskussion ist also noch nicht ganz abgeschlossen.

Sie bleiben uns also vorerst erhalten?

Hochreiter: Ja, ich bleibe. Es sei denn, die Herren Politiker übertreiben so sehr, dass ich vor lauter Wut, Verzweiflung und Enttäuschung meine Meinung ändere. Aber ich habe in Österreich viel aufgebaut und es wäre schön, auch einmal die Früchte dafür zu ernten.