Österreichs bekanntester KI-Forscher, Sepp Hochreiter, zeichnet im Ö1-Podcast DIGITAL.LEBEN ein düsteres Bild für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in Österreich: Der Erfinder des "Long Short Term Memory" (LSTM) in den 1990er Jahren - damit wurde maschinelles Lernen erst möglich - hat nun mit seinem Team ein neues Sprach-Modell entwickelt. Dies könnte nach vorläufigen Tests sogar ChatGPT und dessen Nachfolger GPT4 in den Schatten stellen.





Allerdings fehlt es an Geld, um das neue Modell zu testen. Für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gibt es in Österreich kaum Forschungsgelder, so Hochreiter gegenüber Ö1. Hierzulande fließen sieben Millionen Euro in die Forschung von KI.





Sollte Hochreiter keine Forschungsgelder für die Testphase erhalten, müsse er seinen Algorithmus verschenken - an Facebook beispielsweise. Dies wäre nicht das erste Mal, dass eine von Hochreiter und seinem Team entwickelte Intelligenz bei US-Firmen laufen lernt: bereits vor einigen Jahren wurde Spitzenforschung des Teams Hochreiter bei Amazon getestet. Zwei Milliarden mehr Umsatz brachte dies dem US-Konzern damals.