Die Kernmarke VW hat in den vergangenen zwei Jahren kaum mehr als drei Prozent Rendite erwirtschaftet. Mit mehr Gewinn wollen die Wolfsburger in einem schwierigen Marktumfeld Investitionen stemmen und Arbeitsplätze sichern. Schäfer will VW in allen Unternehmensbereichen effizienter, schneller und schlagkräftiger machen.

>>> So baut VW-Chef Oliver Blume die Software-Tochter Cariad um

Verwaltungsabläufe sollen verschlankt, die Produktion effizienter, die Modellpalette gestrafft und Ausstattungsvarianten reduziert werden. Volumenschwache Modelle wie der VW Arteon sollen keine Nachfolger mehr bekommen. Beim Elektroauto ID.7 gebe es bereits 99 Prozent weniger Konfigurationsmöglichkeiten als beim vergleichbaren Verbrennermodell Golf 7. Zudem wolle man die Auslastung der Werke weltweit optimieren, um die Profitabilität zu steigern und flexibler auf Nachfrageund Marktschwankungen zu reagieren.

>>> Mercedes sieht Preiskampf bei E-Autos in China: Markt-Anteil "verschwindend gering"

In einer Telefonkonferenz mit Analysten versuchte Blume, Sorgen um den Auftragsbestand vor allem in Westeuropa zu zerstreuen. Dieser liege derzeit noch bei 1,65 Millionen Fahrzeugen, davon mehr als 200.000 reine Elektroautos. Zwar habe man im europäischen Geschäft eine gewisse Abkühlung bei der Nachfrage nach Elektroautos aufgrund von Subventionskürzungen gespürt, doch seit Mai verzeichne der Konzern wieder eine gewisse Belebung bei den Bestellungen.

Insgesamt sieht der Manager den Konzern auf gutem Weg. "Die Absatzzahlen in Nordamerika ziehen an, in China festigen wir unsere Position durch technologische Partnerschaften und zusätzlich geht der Trend bei unseren vollelektrischen Fahrzeugen in die richtige Richtung", sagte er.