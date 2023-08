Der Weg für ein Klimaschutz-Vorzeigeprojekt der deutschen Stahlindustrie ist von der EU-Kommission freigemacht worden: Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen dürfen Thyssenkrupp beim Aufbau einer klimafreundlicheren Grünstahl-Produktion in Duisburg mit insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro unterstützen. Der größte deutsche Stahlkocher will dort einen klassischen Hochofen, bei dem viel klimaschädliches Kohlendioxid entsteht, durch eine so genannte Direktreduktionsanlage ersetzen.

Später soll erneuerbarer Wasserstoff in der Anlage eingesetzt werden. Die Kommission veröffentlichte die monatelang erwartete Beihilfegenehmigung Ende Juli in Brüssel.

>>> Wie kann energieintensive Industrie in die Energiewende einsteigen?

Das Bundeswirtschaftsministerium betonte, es handele sich um das bislang größte Dekarbonisierungsprojekt in Deutschland. "Es ist ein richtig guter Tag, der zeigt, dass das Industrieland Deutschland eine grüne Zukunft hat", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Rande seiner Indienreise in Neu Delhi. Das Projekt zeige auch "die Standorttreue der energieintensiven Industrien, die sagen, wir wollen in Deutschland bleiben, wir wollen hier transformieren". Habeck betonte, das Projekt gebe auch der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa "einen weiteren Push".



Die neue Anlage soll Ende 2026 in Betrieb gehen. Zunächst wird sie mit Erdgas befeuert. Ab dem Jahr 2029 soll sie dann mit Wasserstoff betrieben werden und so den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Herstellung von Stahl deutlich reduzieren. Das Baufeld ist bereits vorbereitet, mit dem Bau selbst wurde noch nicht begonnen. Er wird vom nordrhein-westfälischen Anlagenbauer SMS Group durchgeführt - für 1,8 Milliarden Euro. Spätestens 2045 soll die komplette Stahlproduktion von Thyssenkrupp klimaneutral sein.