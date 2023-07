"Wir sind in sehr guten Gesprächen mit der Europäischen Kommission", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Man unterstütze die Bemühungen der Mitgliedstaaten, die Produktion mit innovativen Technologien von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, erklärte die Brüsseler Behörde. Die Kommission sei in konstruktiven Gesprächen mit den deutschen Behörden, eine formelle Entscheidung sei aber noch nicht in Sicht, so die Kommission.

Ein wichtiger Baustein der Energiewende in Deutschland, Europa und auch Österreich ist die Umstellung der Stahlproduktion auf Wasserstoff. Hier will die voestalpine eines Tages grünen Stahl aus Wasserstoff herstellen. Pilotprojekte gibt es auch bei anderen Austro-Unternehmen wie dem Verbund. In eine klimafreundlichere Stahlproduktion pumpt die voest 1,5 Milliarden Euro. In Linz und Donawitz fließt das Geld in je einen Elektrolichtbogenofen, der mit Ökostrom betrieben wird. Damit können in einem ersten Schritt ab 2027 zwei der fünf Hochöfen in Österreich mit umweltfreundlicheren Technologien betrieben werden. Auch hier waren zuletzt noch Förderfragen offen.