Die schwache Konjunktur macht sich auch beim börsennotierten Stahlkonzern voestalpine bemerkbar. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 ist der Gewinn nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 615 auf 218 Mio. Euro eingebrochen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 693 auf 316 Millionen Euro mehr als halbiert. Der Umsatz ging von 4,6 Mrd. Euro auf 4,4 Mrd. Euro zurück.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner bezeichnete die Zahlen als solide: "Das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres war insgesamt gesehen gut. Beim Vorjahresvergleich gilt es zu bedenken, dass wir uns hier mit dem besten Quartal der Konzerngeschichte messen", relativierte der CEO in einer Mitteilung. Dank Diversifikation - sowohl nach Branchen wie auch nach Regionen - fühlt sich der Konzern "für die Zukunft robust aufgestellt". Per Ende Juni waren in der voestalpine weltweit 51.164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (plus 2,5 Prozent).