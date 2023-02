Trotzdem war das alltägliche Geschäft mit den Treppenliften bisher recht mühsam. Jedes Stiegenhaus ist ein Unikat – und zwischen dem detaillierten Ausmessen, der Auswahl der Technik, der Maßarbeit in der Fabrik und der Installation vergingen bis zu 70 Tage. Der Hersteller entschied sich für die Digitalisierung und fragte beim Softwareriesen Microsoft nach. „Noch nie hat Microsoft so schnell einen Kooperationsvertrag unterzeichnet“, berichten Verantwortliche. „Wir waren tatsächlich sehr an dem Projekt interessiert“, bestätigt Thorsten Herrmann, Geschäftsführer von Microsoft Deutschland. „Wir wollen weg vom reinen Lizenzenverkauf und ein Technologiepartner der Industrie werden. Gerade arbeiten wir zum Beispiel mit Volkswagen an autonomen Autos.“



Also trafen sich dutzende Spezialisten beider Seiten ab 2016 in Seattle und London. Für Thyssen eine neue Erfahrung, so Andreas Schierenbeck: „Wir sind Mechaniker. Unsere Leute wollten sofort Entwürfe zeichnen. Microsoft dagegen wollte zuerst sämtliche Prozesse studieren und Designs entwerfen.“ Doch irgendwann kam auch der Weltkonzern mit seiner Brille, die eigentlich für halbvirtuelle Schießereien mit Monstern gebaut ist, an seine Grenzen – weil die Hololens einfach keine auf Zehntelmillimeter genauen Messdaten liefern konnte.