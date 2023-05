Auch eine Studie des Beratungsunternehmen PwC unter 1.254 europäischen CEOs in 20 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union - darunter auch Österreich - kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Die Klimakrise ist eine der am schnellsten wachsenden Bedrohungen für die Unternehmen in der Europäischen Union.

>>> So viel kostet der Industrie die Klimaneutralität bis 2050.

Der Klimawandel bereitet 24 Prozent der europäischen CEOs Kopfzerbrechen und rangiert damit auf Platz fünf der größten Sorgen mit Blick auf die kommenden fünf Jahre. Davor rangieren hohe Inflation (30 Prozent), geopolitische Konflikte (30 Prozent), makroökonomische Volatilität (29 Prozent) und Cyberrisiken (28 Prozent).



In Österreich erwartet mehr als ein Viertel (28 Prozent) der befragten CEOs, dass ihr Unternehmen in den nächsten fünf Jahren stark oder sehr stark unter der Klimakrise leiden wird. Sie gehen davon aus, dass die Krise zu erheblichen finanziellen Einbußen führt. Lediglich 9 Prozent sehen sich in den nächsten fünf Jahren kaum von Klimaveränderungen bedroht.

>>> Martin Wagner, Verbund: "Die Energiewende ist schaffbar, wenn wir gemeinsam unterwegs sind."

„Unternehmen erkennen zunehmend, dass Net-Zero-Initiativen auf lange Sicht im Fokus der Unternehmensstrategien stehen müssen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und den eigenen wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern", sagt Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich.



Neun von zehn österreichischen Unternehmen haben bereits Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes umgesetzt oder arbeiten daran, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Im Vergleich zum Vorjahr (79 Prozent) ist das ein deutlicher Anstieg.

Damit liegt Österreich aktuell sowohl über dem europäischen Durchschnitt (75 Prozent) als auch über dem Durchschnitt des asiatisch-pazifischen Raums (APAC, 70 Prozent) und den USA (59 Prozent).