Trotz eines schweren Cyber-Angriffs im Februar konnte der österreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer seinen Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 von 176,7 Millionen Euro auf 191,7 Millionen Euro steigern. "Es gab Standorte, die haben weiter produziert. Andere Bereiche hat es stärker getroffen", sagte Rosenbauer CEO Sebastian Wolf bei einer Bilanzpressekonferenz. Die angespannte Fahrgestellverfügbarkeit habe sich sukzessive entspannt und erlaube, mehr auszuliefern, teilte Rosenbauer mit.

Die Cyber-Attacke auf Rosenbauer fand zwischen 21. und 23. Februar statt. Wie das börsenotierte Unternehmen damals mitteilte, wurden vorsorglich Teile der IT-Infrastruktur abgeschaltet, die Maßnahmen betrafen alle Rosenbauer-Standorte. Zunehmend gefährdet sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Sie verfügen in den seltensten Fällen über einen Mitarbeiter, der sich auf das Thema IT-Sicherheit spezialisiert hat.

