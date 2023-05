- 55 Prozent der Befragten geben an, dass Cyberangriffe ihre geschäftliche Existenz bedrohen.

- 33 Prozent der befragten Unternehmen waren Opfer von Ransomware/Erpressung.

- 22 Prozent waren in den letzten 12 Monaten von Deep Fakes betroffen.

- Jeder dritte Befragte würde Sicherheitslösungen von österreichischen Unternehmen bevorzugen.

- 47 Prozent haben sich bereits mit dem Thema NIS2 beschäftigt.

- Bei jedem Vierten gab es Beeinflussungsversuche in privat genutzten sozialen Netzwerken, die auf das berufliche Umfeld abzielten.

- 43 Prozent der befragten Unternehmen benötigen durchschnittlich 4 bis 6 Monate, um IT-Expertem einzustellen.

- 63 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass Cyber-Angriffe auf ihr Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten zunehmen werden.