Eine Studie von Deloitte zu „Österreichs Industrie im Wandel“ in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Wirtschaftspolitik der WKO habe besorgniserregende Ergebnisse zutage gefördert: Drei von vier Unternehmen sehen die Gefahr der Deindustrialisierung in Österreich. Der Studie zufolge haben mehr als 40 Prozent der Unternehmen in den vergangenen drei Jahren bereits Maßnahmen ergriffen, um ihre Wertschöpfungskette an die verschlechterten Rahmenbedingungen in Europa und Österreich anzupassen.

WK-Präsident Jürgen Mandl: „Wir müssen uns als Lebens- und Wirtschaftsstandort, dessen Wohlstand in hohem Maße vom weltweiten Export abhängt, bewusst sein, wie dünn das Eis ist, auf dem wir alle stehen: Die Unternehmen, die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und der Staat mit allen seinen Aufgaben von der sozialen Absicherung über Gesundheit und Bildung bis zum erhöhten Sicherheitsbedürfnis – all das wird von unser aller Steuern und Abgaben finanziert, die wir großteils außerhalb von Österreich verdienen. Stockt der Export, stirbt das Land.“