Seit Putins Einmarsch in die Ukraine zählt Russland nicht mehr zu den Kernregionen der OMV. Neue Aktivitäten sind nicht mehr geplant. Ende März erklärte OMV-Chef Alfred Stern, dass sich die OMV gerne von ihrer Beteiligung am russischen Gasfeld Juschno Russkoje trennen würde. Die Beteiligung sei bereits fast vollständig abgeschrieben. "Aber um etwas verkaufen zu können, müssen Sie einmal jemanden finden, der das auch kaufen will und es auch kaufen darf."

>>> Im Kreislauf: Recycling und Upcycling bei großen Unternehmen.

Dazu werden auch die entsprechenden Genehmigungen in Russland benötigt. "Das ist zur Zeit aufgrund der Rechtslage extrem schwierig." Einen sofortigen Rückzug aus Russland zu fordern, zeugt für Alfred Stern von einem "sehr vereinfachten Rechtsverständnis. Ich könnte als OMV-Chef beispielsweise diese Verträge zerreißen hier in Wien, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir nach wie vor dort beteiligt sind."

>>> Borealis: Was bedeutet der Verkauf der Düngemittel-Sparte für Österreich?

Noch unter Sterns Vorgänger Rainer Seele erwarb die OMV 2017 einen Anteil von knapp 25 Prozent an dem Gasfeld. Als Verkäufer erhielt der deutsche Energieversorger Uniper damals gut 1,7 Milliarden Euro von der OMV. Stern sagte, man prüfe alle Möglichkeiten eines Ausstiegs in einem sich rasch ändernden rechtlichen und sanktionsbewehrten Umfeld.