Die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte lagen im 1. Quartal mit 25 Mio. Euro signifikant unter dem Wert der Vergleichsperiode von 301 Mio. Euro, der überwiegend in Osteuropa gebucht worden war. Für ausgefallene Kredite (Stage 3) wurden Wertminderungen von netto 92 Mio. Euro (Vorjahresperiode: netto 63 Mio. Euro) gebildet, die größten Positionen waren 66 Mio. Euro für Nicht-Finanzunternehmen und 31 Mio. Euro für Haushalte. Als "Stage 3" werden Kredite klassifiziert, die bereits ausgefallen sind oder bei denen ein Zahlungsausfall als wahrscheinlich angesehen wird.

Auf Länderebene wurden die Wertminderungen in Stage 3 am stärksten in Russland (43 Mio. Euro) dotiert. In Stage 1 (kein erhöhtes Ausfallrisiko) und Stage 2 (Kreditrisiko signifikant erhöht, aber noch kein Zahlungsausfall) wurden in der Berichtsperiode Nettoauflösungen in Höhe von 66 Mio. Euro ausgewiesen, vor allem in Ungarn, Russland und in der Ukraine (Vorjahresperiode: Wertminderungen in Höhe von 238 Mio. Euro, davon in Russland 223 Mio. Euro).