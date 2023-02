Die in der Coronakrise befürchtete große Insolvenzwelle, wenn die staatlichen Hilfen wieder auslaufen, ist nicht eingetreten. Die Zahl der Unternehmenspleiten hat voriges Jahr aber doch wieder das Niveau von 2019 erreicht, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Für 2023 allerdings erwarten Experten einen Anstieg. "Heuer werden wir bei der Zahl der Insolvenzen definitiv über dem Niveau von vor der Pandemie landen", sagte Gerhard Weinhofer von der Creditreform im APA-Gespräch.

>>> EY: DerFachkräftemangel kostet Unternehmen viel Geld.

2022 gab es 4.750 Pleiten, berichtete die Statistik Austria am Donnerstag. 2019 hatte es 4.887 gegeben. In den Jahren dazwischen gab es einen Einbruch auf beispielsweise nur 3.009 Insolvenzen anno 2021. Gegenüber 2019 wurden voriges Jahr um 2,8 Prozent weniger Pleiten verzeichnet, gegenüber 2021 um 58 Prozent mehr. Mehr als ein Fünftel aller Insolvenzen im Jahr 2022 betrafen den Dienstleistungsbereich, gefolgt vom Bau und vom Handel", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. "Die vielfach befürchtete Pleitewelle ist bisher ausgeblieben."

>>> Top 10 Insolvenzen in Österreich: So war 2022, so wird 2023.