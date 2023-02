Die Industriellenvereinigung (IV) warnt vor einem drastischen Fachkräftemangel in Schlüsseltechnologien. Für den Erhalt des Wohlstandes seien diese Arbeitskräfte wichtig. Ansetzen müsse man bereits in der Volksschule - und letztlich auch mit dem Hinweis, dass Arbeitsplätze in der Technologie der beste Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel seien. "Denn wer die Technologie beherrscht, bestimmt über die Zukunft", so IV-Präsident Georg Knill.



Jedenfalls dürfe es nicht passieren, dass junge Menschen angesichts der hohen Immobilienpreise meinen, es sei ohnehin egal, ob sie sich beruflich voll engagieren oder nicht, weil man damit kein ordentliches Vermögen aufbauen könne, so Knill. Und noch immer liege ein großes Potenzial an weiblichen Fachkräften und älteren Arbeitnehmern brach, das es zu nutzen gelte. Das allein würde aber nicht reichen, denn schon ohne den demografischen Wandel würden bis 2029 weitere 58.000 Stellen im Technologiesektor unbesetzt bleiben. Hinzu kämen in den nächsten zwölf Jahren 461.000 fehlende Arbeitskräfte aufgrund des demografischen Wandels. Dies errechne sich aus der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich derzeit in Schule und Ausbildung befinden, im Verhältnis zur Zahl derer, die in Rente gehen, wenn die Jungen ins Erwerbsleben eintreten.

Die Befürchtung, dass die Digitalisierung massiv Arbeitsplätze kosten werde, habe sich jedenfalls nicht bewahrheitet - im Gegenteil. IV-Chefökonom Christian Helmenstein verwies auf den enormen Technologiesprung in der Industrie, der inflationsdämpfend wirke, während dies im Dienstleistungssektor nicht der Fall sei. Er nannte zwei Beispiele: Der Bereich mit der höchsten Produktivitätssteigerung seit den 50er Jahren sei die Postlogistik, am wenigsten habe sich im Bereich der Autoreparaturen getan - was sich auch in den Werkstattpreisen widerspiegele.