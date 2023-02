Der Rückgang des Indexwerts ist maßgeblich auf die Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen zurückzuführen. Dabei ist der Indexwert für Österreich von 111 noch im ersten Quartal 2022 auf 108 im zweiten Quartal und auf 103,4 im dritten Quartal gesunken. Relativ zum BIP sind Anlageinvestitionen von 26,2 Prozent im ersten Quartal 2022 auf 25,5 Prozent bzw. 24,4 Prozent im zweiten bzw. dritten Quartal 2022 zurückgegangen. Dabei sind die Investitionen in vergleichbaren Wirtschaftsräumen – etwa in Frankreich von 24,6 Prozent im ersten Quartal 2022 auf 25,2 Prozent im dritten Quartal oder in Schweden von 26,4 Prozent auf 27,5 Prozent – sogar gestiegen. Weiterhin weist Österreich speziell im Vergleich mit EU-15 Ökonomien ein hohes Investitionsniveau auf, jedoch haben sich Bruttoanlageinvestitionen auch im Vergleich zu den Aggregaten der EU-Mitgliedstaaten bzw. der Eurozone zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt.