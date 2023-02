INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Payr, die Pandemie bremste das Umsetzungstempo in Sachen Ökologisierung der Industrie. Zieht das Tempo angesichts der Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten jetzt sprunghaft an?



Peter Payr: Ja und nein. Auf der einen Seite beschäftigen sich viele Unternehmen, die sich bisher noch nicht mit der Ökologisierung ihres Unternehmens beschäftigt haben, jetzt ernsthaft mit diesem Thema. Auf der anderen Seite lautet meine Antwort: nein, da Unternehmen jetzt durch die drohende weitere Verknappung der Gasversorgung teilweise aufgefordert werden ihre Prozesse mit Strom oder sogar Öl aufrecht zu erhalten. Die Kosten für diese Umrüstung werden auch staatlich gefördert.



Welche Lösungen aus dem Hause Rittal bringen die durchschlagendsten Sofort-Effekte auf den betrieblichen Footprint?



Payr: Wir alle fürchten dieser Tage um unsere zukünftige Energieversorgung. Die angespannte Situation und die laufend steigenden Kosten bringen viele Firmen stark unter Druck. Die zentrale Frage lautet: Wie können wir in unserem Energieverbrauch noch effizienter werden? In den Industriebetrieben macht die Klimatisierung einen hohen Anteil am laufenden Energiebedarf aus. Damit die Kühlung ihrer Schaltanlagen nicht zum Energie- und Kostenfresser wird, sollten sie jetzt einen genaueren Blick darauf werfen.

Rittal bietet Ihnen unter dem Motto "Mehr Energieeffizienz - weniger Kosten" die perfekte Lösung für den Bereich Schaltschrank-Klimatisierung - die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt: Blue e+. Die Energieeinsparung beträgt im Vergleich zu herkömmlichen Kühlgeräten im Durchschnitt 75 % und sorgt somit für eine deutliche kostentechnische Entlastung sowie für einesignifikante Reduzierung von CO₂-Emissionen.



Wie können Mitarbeiter von produzierenden Unternehmen durch Handlungsweisen im betrieblichen Alltag diese Effekte unterstützen?



Payr: Wir müssen heute schon an morgen denken, denn unsere Welt soll ja auch für nachkommende Generationen noch lebenswert sein. Hand in Hand mit der Energieeffizienz geht hier die Notwendigkeit der CO₂- Einsparung. Dies betrifft Privatpersonen genauso wie Firmen. Es ist jetzt Zeit zu handeln! Die Rittal GmbH Österreich ist im Moment im Begriff am Standort Wien unser Klima- und Heizungskonzept zu modernisieren und deren Versorgung mit erneuerbarer Energie zu gewährleisten. Dies geschieht u.a. durch den Einbau einer Wärmepumpe.

Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Heiz- und Kühldecke, die Steuerung über ein modernes neues Regel- und Monitoringkonzept. Um diesen Eigenbedarf an Energie künftig durch erneuerbare Energie gewährleisten zu können, errichten wir zusätzlich auf dem Gebäudedach eine neue PV-Anlage mit einer Leistung von max. 120kWp.