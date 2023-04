Während die Insolvenzdynamik in Österreich abnimmt, nimmt sie weltweit zu. Nach einem Plus von 17 Prozent im vergangenen Jahr wird für 2023 ein weltweiter Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 21 Prozent erwartet.



Damit liegt das prognostizierte weltweite Insolvenzniveau 2023 noch unter dem Niveau von 2019 (-5 Prozent gegenüber 2019). Österreich hingegen wird voraussichtlich darüber liegen (+6 Prozent vs. 2019). Nach einem weiteren Schub von plus vier Prozent im Jahr 2024 dürfte sich das globale Insolvenzgeschehen dann weitgehend normalisiert haben.

Deutlicher als im weltweiten Durchschnitt ist der Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Europa mit rund plus 24 Prozent. Dies liegt vor allem an den stark steigenden Zahlen in den Niederlanden (+52 Prozent), Frankreich (+41 Prozent), Irland (+30 Prozent) und Italien (+25 Prozent).

Viele europäische Länder werden bereits 2023 das Vorkrisenniveau deutlich übertreffen, allen voran Spanien (+75 Prozent gegenüber 2019), Großbritannien (+29 Prozent gegenüber 2019), Dänemark, Irland und die Schweiz (+18 Prozent gegenüber 2019) sowie Frankreich (+15 Prozent gegenüber 2019).

„Österreich steht im europäischen Vergleich gut da“, sagt Meierschitz, „der Anstieg bei den Firmenpleiten dürfte dieses Jahr niedriger ausfallen als zuletzt. Allerdings hat sich die Insolvenzdynamik inzwischen an das weltweite Geschehen angeglichen. Ein Grund zur Panik ist es nicht – ein Anlass zur Vorsicht und zu einem noch sorgfältigeren Debitoren- und Liquiditätsmanagement allerdings schon.“